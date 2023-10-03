Компенсационные участки "Солнечной долины" распродали на торгах

В ходе последних торгов были реализованы земельные участки ООО "Солнечная долина" у пос. Петра Дубрава. Покупателями стали самарское ООО "ДСК Меркурий" и физлицо Сергей Павлов.

Напомним, участки на 524 тыс. кв. м и 689 тыс. кв. м "Солнечная долина" получила в 2013 г. за достройку домов коттеджного поселка "Дубрава", который начала возводить ИСК "Волга-Групп". "Солнечная долина" выиграла государственный конкурс и обязалась помочь 280 дольщикам и построить 291 дом.

Но с 2015 г. стройка "Дубравы" снова заморозилась. Параллельно компания собирала деньги с новых дольщиков на строительство других домов. В результате директора фирмы судили за мошенничество, а "Солнечная долина" была признана банкротом.

Первоначально участки выставлялись за 223,8 млн и 294,4 млн рублей. В ходе торгов цена опускалась. На площадку 524 тыс. кв. м нашелся покупатель за 121 млн рублей. Им оказался Сергей Павлов с регистрацией в Московской области. Информации о нем немного: известно лишь, что в 2018 г. Сергей Павлов зарегистрировал в Калмыкии ИП с видом деятельности покупка и продажа собственной недвижимости.

На другой участок "Солнечной долины" заявилось ООО "ДСК Меркурий" Михаила Безрученко, которого в СМИ называют сыном основателя аптечной сети "Имплозия" Гранта Безрученко. Компания выразила готовность купить землю за 188,8 млн рублей.