Капитан перевернувшегося на Волге судна-подушки получил три года условно

В понедельник, 2 октября, в Самарском районном суде огласили приговор Валерию Легостаеву, капитану судна на воздушной подушке "Нептун-7", которое перевернулось на Волге 4 апреля 2022 года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, возле Самары перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами, следовавшее из Рождествено.

После этого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека").

По версии следствия, обвиняемый решил совершить рейс при неблагоприятной погоде. Кроме того, он выбрал неоправданно высокую скорость (около 40 км/ч) и неверный режим движения судна (переходный) и при этом не учел бокового ветра. Также мужчине вменяют в вину то, что, когда судно опрокинулось, он не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажа и покинул его одним из первых.

В результате ЧП утонул 59-летний пассажир, а речному судну и имуществу пассажиров причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

По окончании следствия уголовное дело направили в Самарский районный суд Самары, где оно было зарегистрировано 4 мая. Процесс вела судья Юлия Миронова.

2 октября подсудимому Виктору Легостаеву огласили приговор. Его признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ и приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.