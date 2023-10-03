16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшим топ-менеджерам РКЦ "Прогресс" вынесли еще один приговор Капитан перевернувшегося на Волге судна-подушки получил три года условно "Мешал наркоторговле": озвучена версия "убийства киллером" депутата Иванова Суд отказал Татьяне Ерилкиной в замене оставшегося срока более мягким наказанием В Самаре идет процесс по делу ОПС распространителей наркотиков и фальшивых купюр

Суды Происшествия

Капитан перевернувшегося на Волге судна-подушки получил три года условно

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 октября, в Самарском районном суде огласили приговор Валерию Легостаеву, капитану судна на воздушной подушке "Нептун-7", которое перевернулось на Волге 4 апреля 2022 года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, возле Самары перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами, следовавшее из Рождествено.

После этого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека").

По версии следствия, обвиняемый решил совершить рейс при неблагоприятной погоде. Кроме того, он выбрал неоправданно высокую скорость (около 40 км/ч) и неверный режим движения судна (переходный) и при этом не учел бокового ветра. Также мужчине вменяют в вину то, что, когда судно опрокинулось, он не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажа и покинул его одним из первых.

В результате ЧП утонул 59-летний пассажир, а речному судну и имуществу пассажиров причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

По окончании следствия уголовное дело направили в Самарский районный суд Самары, где оно было зарегистрировано 4 мая. Процесс вела судья Юлия Миронова.

2 октября подсудимому Виктору Легостаеву огласили приговор. Его признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ и приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5