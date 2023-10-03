В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России

30 сентября в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России прошел День открытых дверей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. Для жителей и гостей региона была подготовлена большая познавательная программа.
На мастер-классе "Рубль наличный" специалисты рассказали о признаках подлинности банкнот и монет Банка России, а также показали оборудование, на котором исследуют сомнительные денежные знаки. Участники смогли почувствовать себя экспертами: в микроскоп и через детектор подлинности банкнот они рассмотрели элементы, которые не видны без специального оборудования. Большой интерес вызвала кассовая техника, на которой каждый участник смог попробовать посчитать банкноты и монеты.
Для юных гостей работала площадка "Нескучное деньговедение". Здесь тоже знакомили ребят с российскими банкнотами, рассказывали какие города на них изображены и какие основные защитные элементы есть на российских деньгах.
На интерактивном занятии "Рубль безналичный" шла речь о современных платежных инструментах. Посетители смогли задать вопросы о безналичных платежах, выпустить "прототип" банковской карты, а также повторить основные правила ее безопасного использования.
Отдельный блок активностей был посвящен историко-финансовому просвещению. В музее Отделения Самара гости смогли узнать историю становления и развития банковского дела в регионе, посетить экскурсию "Время и деньги", а также ответить на вопросы семейного квеста "Сам себе экскурсовод".
В игровой форме участники смогли оценить свой уровень финансовой грамотности. Посетители сыграли в "Финансовый квиз", в игру "Диалоги о деньгах" и кибервикторину "Вычисли мошенника".
"Мы постарались сделать День открытых дверей семейным праздником, потому что финансовая грамотность начинается в семье. Планирование доходов и расходов, составление семейного бюджета, постановка финансовых целей и их достижение — всем этим навыкам дети учатся у своих родителей. Знания, которые наши гости получили, обязательно пригодятся в жизни. А от уровня финансовой грамотности зависит благополучие граждан и всего общества в целом", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Последние комментарии
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.
уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем