16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 сентября в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России прошел День открытых дверей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. Для жителей и гостей региона была подготовлена большая познавательная программа.

Фото: Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России

На мастер-классе "Рубль наличный" специалисты рассказали о признаках подлинности банкнот и монет Банка России, а также показали оборудование, на котором исследуют сомнительные денежные знаки. Участники смогли почувствовать себя экспертами: в микроскоп и через детектор подлинности банкнот они рассмотрели элементы, которые не видны без специального оборудования. Большой интерес вызвала кассовая техника, на которой каждый участник смог попробовать посчитать банкноты и монеты.

Для юных гостей работала площадка "Нескучное деньговедение". Здесь тоже знакомили ребят с российскими банкнотами, рассказывали какие города на них изображены и какие основные защитные элементы есть на российских деньгах.

На интерактивном занятии "Рубль безналичный" шла речь о современных платежных инструментах. Посетители смогли задать вопросы о безналичных платежах, выпустить "прототип" банковской карты, а также повторить основные правила ее безопасного использования.

Отдельный блок активностей был посвящен историко-финансовому просвещению. В музее Отделения Самара гости смогли узнать историю становления и развития банковского дела в регионе, посетить экскурсию "Время и деньги", а также ответить на вопросы семейного квеста "Сам себе экскурсовод".

В игровой форме участники смогли оценить свой уровень финансовой грамотности. Посетители сыграли в "Финансовый квиз", в игру "Диалоги о деньгах" и кибервикторину "Вычисли мошенника".

"Мы постарались сделать День открытых дверей семейным праздником, потому что финансовая грамотность начинается в семье. Планирование доходов и расходов, составление семейного бюджета, постановка финансовых целей и их достижение — всем этим навыкам дети учатся у своих родителей. Знания, которые наши гости получили, обязательно пригодятся в жизни. А от уровня финансовой грамотности зависит благополучие граждан и всего общества в целом", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5