Тольяттинец получил пять лет колонии за сбыт наркотиков

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина по указанию незнакомца из мессенджера забрал из тайника 32 г мефедрона для дальнейшего сбыта.
В суде тольяттинец признал вину. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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