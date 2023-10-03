Бывшего сотрудника Росгвардии осудили в Жигулевске за хранение оружия и взрывчатки

Жигулевский городской суд вынес приговор 36-летнему бывшему сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчину обвиняли в изготовлении и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2020 г. местный житель через интернет купил у неизвестного охолощенный пистолет и холостые патроны. В гараже он переделал пистолет системы Retay в огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему.

Оружие и 48 патронов изъяли полицейские в феврале 2023 г. при осмотре дома мужчины. Также правоохранители нашли 182 г пороха.

Суд назначил экс-росгвардейцу четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.