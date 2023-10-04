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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары вновь выставила на торги землю в Куйбышевском районе под комплексное развитие

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Куйбышевском районе.

Речь идет об участках площадью 12,13 га, расположенных в границах улиц Белорусской, Флотской, а также вдоль границ четырех земельных участков (их кадастровые номера приведены в распоряжении).

Начальная цена предмета аукциона - 7,309 млн рублей. Шаг - 365,4 тыс. рублей.

Напомним, годом ранее департамент градостроительства уже объявлял о торгах, касающихся комплексного развития территории в Куйбышевском районе, в границах улиц Белорусской и Флотской. Однако тогда площадь земельного участка составляла 4,66 га.

 

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