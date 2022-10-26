Под комплексное развитие выставлена на торги территория в Куйбышевском районе Самары

Департамент градостроительства опубликовал распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Куйбышевском районе Самары.
Речь идет о территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской и Флотской. Площадь земельного участка — 4,66 га.
Напомним, ранее мэрия Самары выставила на торги под комплексное развитие участки в Кировском и Октябрьском районах.
Кроме того, под комплексное развитие определены и другие участки в Кировском и Октябрьском районах общей площадью более 40 га.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!