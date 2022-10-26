Под комплексное развитие выставлена на торги территория в Куйбышевском районе Самары

Департамент градостроительства опубликовал распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Куйбышевском районе Самары.

Речь идет о территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской и Флотской. Площадь земельного участка — 4,66 га.

Напомним, ранее мэрия Самары выставила на торги под комплексное развитие участки в Кировском и Октябрьском районах.

Кроме того, под комплексное развитие определены и другие участки в Кировском и Октябрьском районах общей площадью более 40 га.