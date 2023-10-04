16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Россельхозбанк: инвестиционный потенциал аквакультуры в России составляет 60 — 70 млрд руб.

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За последние 5 лет отечественная аквакультура в среднем прирастала на 20% ежегодно. По итогам 2023 года она прибавит еще 5%. Как рассказал на полях VI Международного рыбопромышленного форума Илья Солодухин, начальник Управления по работе с клиентами Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, РСХБ оценивает инвестиционный потенциал отечественной аквакультуры с учетом новых производств кормов и рыбопосадочного материала в среднесрочной перспективе в 60 -70 млрд рублей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Значительная часть производства отечественной аквакультуры все еще приходится на карповые и растительноядные рыбы, но выращивание лососевых рыб развивается наиболее динамично. По итогам 2022 года в общей структуре они вышли на первое место по объему производства, а только за 1 кв. 2023 года объем их производства увеличился на 28% и достиг 70,1 тыс. т. Отрасль капиталоемкая, требующая современного оборудования и вложений в науку", — сказал Илья Солодухин.

Он отметил, что несмотря на в целом позитивную динамику и большие перспективы отрасли существуют и вызовы. Это в первую очередь большая зависимость от импортного корма и рыбопосадочного материала.

Для аквакультуры в России производится около 110 тыс. т комбикормов в год, основу которых составляет рыбная мука. При этом потребность отрасли в кормах превышает 280 тыс. т. До 2030 года в России планируется к запуску 9 новых заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год. Россельхозбанк уже участвует в этом процессе: банк финансирует строительство заводов рыбопосадочного материала и кормов с одним из ключевых игроков отрасли.

Среди рисков для отрасли Илья Солодухин также упомянул биологические факторы: зависимость от погодных условий, риски утраты биомассы в результате вспышек различных заболеваний с длительным периодом восстановления бизнеса. Однако они являются системными для сельского хозяйства в целом и возможны к снижению страхованием и технологическими методами.

Поддержка государства

Рыбохозяйственный комплекс входит в число приоритетных для государства. Так, в 2022 году Правительством были приняты дополнительные меры поддержки производителей кормов для выращивания лососей и осетровых. Соответствующее Постановление (от 14 сентября 2022 года № 1611) подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров, а также субсидировать 50% страховой премии по договорам страхования поголовья рыб.

Банк обладает широким инструментарием для содействия развитию предприятий аквакультуры — от выдачи кредитов до поддержки сбыта через собственные маркетплейсы и помощи в поиске партнеров и найме квалифицированных кадров. РСХБ готов задействовать все имеющиеся ресурсы.

Кроме того, Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 дает возможность предоставления инвестиционного льготного финансирования на срок от 2 до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбопитомников (рыбоводных заводов) для производства посадочного материала лососевых, осетровых и сиговых видов рыб, комбикормовых предприятий, цехов, а также приобретение оборудования для них. В рамках краткосрочного льготного финансирования на срок до 1 года программой предусмотрены: приобретение кормов, приобретение лекарственных препаратов, уплата страховых взносов при страховании, приобретение рыбопосадочного материала.

Реклама. rshb.ru

Kra23z9NW

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5