За последние 5 лет отечественная аквакультура в среднем прирастала на 20% ежегодно. По итогам 2023 года она прибавит еще 5%. Как рассказал на полях VI Международного рыбопромышленного форума Илья Солодухин, начальник Управления по работе с клиентами Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, РСХБ оценивает инвестиционный потенциал отечественной аквакультуры с учетом новых производств кормов и рыбопосадочного материала в среднесрочной перспективе в 60 -70 млрд рублей.

"Значительная часть производства отечественной аквакультуры все еще приходится на карповые и растительноядные рыбы, но выращивание лососевых рыб развивается наиболее динамично. По итогам 2022 года в общей структуре они вышли на первое место по объему производства, а только за 1 кв. 2023 года объем их производства увеличился на 28% и достиг 70,1 тыс. т. Отрасль капиталоемкая, требующая современного оборудования и вложений в науку", — сказал Илья Солодухин.

Он отметил, что несмотря на в целом позитивную динамику и большие перспективы отрасли существуют и вызовы. Это в первую очередь большая зависимость от импортного корма и рыбопосадочного материала.

Для аквакультуры в России производится около 110 тыс. т комбикормов в год, основу которых составляет рыбная мука. При этом потребность отрасли в кормах превышает 280 тыс. т. До 2030 года в России планируется к запуску 9 новых заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год. Россельхозбанк уже участвует в этом процессе: банк финансирует строительство заводов рыбопосадочного материала и кормов с одним из ключевых игроков отрасли.

Среди рисков для отрасли Илья Солодухин также упомянул биологические факторы: зависимость от погодных условий, риски утраты биомассы в результате вспышек различных заболеваний с длительным периодом восстановления бизнеса. Однако они являются системными для сельского хозяйства в целом и возможны к снижению страхованием и технологическими методами.

Поддержка государства

Рыбохозяйственный комплекс входит в число приоритетных для государства. Так, в 2022 году Правительством были приняты дополнительные меры поддержки производителей кормов для выращивания лососей и осетровых. Соответствующее Постановление (от 14 сентября 2022 года № 1611) подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров, а также субсидировать 50% страховой премии по договорам страхования поголовья рыб.

Банк обладает широким инструментарием для содействия развитию предприятий аквакультуры — от выдачи кредитов до поддержки сбыта через собственные маркетплейсы и помощи в поиске партнеров и найме квалифицированных кадров. РСХБ готов задействовать все имеющиеся ресурсы.

Кроме того, Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 дает возможность предоставления инвестиционного льготного финансирования на срок от 2 до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбопитомников (рыбоводных заводов) для производства посадочного материала лососевых, осетровых и сиговых видов рыб, комбикормовых предприятий, цехов, а также приобретение оборудования для них. В рамках краткосрочного льготного финансирования на срок до 1 года программой предусмотрены: приобретение кормов, приобретение лекарственных препаратов, уплата страховых взносов при страховании, приобретение рыбопосадочного материала.