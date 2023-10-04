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ЖКХ и благоустройство Общество

Суд обязал администрацию Самары обустроить пешеходные переходы на ул. Дачной

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары по иску прокуратуры обязал администрацию города решить проблему с пешеходными переходами на ул. Дачной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее во время проверки надзорное ведомство выяснило, что органы местного самоуправления ничего не делают для обустройства пешеходных переходов по ул. Дачной.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы администрация города занялась установкой дорожных знаков и нанесением разметки.

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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

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Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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