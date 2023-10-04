Суд обязал администрацию Самары обустроить пешеходные переходы на ул. Дачной

Ленинский районный суд Самары по иску прокуратуры обязал администрацию города решить проблему с пешеходными переходами на ул. Дачной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее во время проверки надзорное ведомство выяснило, что органы местного самоуправления ничего не делают для обустройства пешеходных переходов по ул. Дачной.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы администрация города занялась установкой дорожных знаков и нанесением разметки.