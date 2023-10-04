Суд обязал администрацию Самары обустроить пешеходные переходы на ул. Дачной

Ленинский районный суд Самары по иску прокуратуры обязал администрацию города решить проблему с пешеходными переходами на ул. Дачной. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее во время проверки надзорное ведомство выяснило, что органы местного самоуправления ничего не делают для обустройства пешеходных переходов по ул. Дачной.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы администрация города занялась установкой дорожных знаков и нанесением разметки.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!