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Экология Общество

"КуйбышевАзот" подтвердил высокий рейтинг социальной эффективности

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке аналитиков рейтингового агентства AK&M ПАО "КуйбышевАзот" подтвердило приверженность принципам устойчивого развития и второй год подряд вошло в ТОП-3 рейтинга социальной эффективности.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В оценочный список были включены компании, работа которых соизмеряется с принципами устойчивого развития и максимально полно раскрывающие информацию о социальной и экологической деятельности. В рейтинг вошло 45 предприятий, обладающих лучшими практиками устойчивого развития.

Предприятие "КуйбышевАзот" — в числе ведущих компаний химической отрасли, в том числе уделяющих пристальное внимание вопросам экологии. В тройку лидеров рейтинга раздела "Химия и нефтехимия" вошли также УЭХК (Росатом) и "ФосАгро".

Внедряя современные наукоемкие технологии, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, "КуйбышевАзот" на протяжении многих десятилетий активно занимается работой по снижению воздействия на окружающую среду. Так, по итогам прошлого года только на природоохранные проекты и мероприятия предприятие направило 3,6 млрд рублей.

Организаторы рейтинга отмечают, что главная цель — привлечь внимание к социальной и экологической деятельности российских компаний, а также проанализировать их эффективность с точки зрения влияния на социальную среду и экосистему.

На ПАО "КуйбышевАзот" реализация экологических проектов ведется как на производственной площадке, так и за ее пределами. Мероприятия по этим направлениям разрабатываются и реализуются как неотъемлемая часть инвестиционной программы. В 2022 году предприятием была завершена реализация проекта очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти, работа которых внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. С 2012 года "КуйбышевАзот" профинансировал и принял участие в восстановлении и последующем уходе 53 га тольяттинского леса. Всего в активе предприятия находится 285 тыс. деревьев.

Аналитиками рейтингового агентство AK&M также была дана высокая оценка ответственности ПАО "КуйбышевАзот" перед обществом, сохраняющего стабильно высокую долю затрат на социальные направления среди российских предприятий отрасли, при этом компания вносит существенный вклад в развитие территории своего присутствия и улучшение качества жизни ее жителей. В 2022 году была продолжена реализация проектов, обеспечивающих устойчивое развитие с учетом геополитической обстановки.

Следует отметить, что в текущем году "КуйбышевАзот" подписал соглашение с Министерством лесного хозяйства Самарской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В его рамках предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк".

Особое внимание в компании уделяется сохранению трудового коллектива и улучшению социальной защищенности персонала. "КуйбышевАзот" — участник процессов по развитию территории своего присутствия. В его активе благотворительные, образовательные и культурные проекты, а также участие в благоустройстве и формировании комфортной городской среды.

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