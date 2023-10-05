Четыре машины столкнулись "паровозиком" в Тольятти

В среду, 4 октября, в Тольятти столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:18 34-летний водитель МАЗа в районе здания №37 на ул. Громовой столкнулся с ехавшей впереди "четверкой" под управлением 69-летнего мужчины. После этого легковушку по инерции отбросило на остановившуюся перед светофором "Газель", а ту - на ГАЗ "Соболь".
В аварии пострадал водитель "четверки".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!