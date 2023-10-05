Четыре машины столкнулись "паровозиком" в Тольятти

В среду, 4 октября, в Тольятти столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:18 34-летний водитель МАЗа в районе здания №37 на ул. Громовой столкнулся с ехавшей впереди "четверкой" под управлением 69-летнего мужчины. После этого легковушку по инерции отбросило на остановившуюся перед светофором "Газель", а ту - на ГАЗ "Соболь".

В аварии пострадал водитель "четверки".