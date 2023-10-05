В Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 2,1 км для газификации семи садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Жигулевске Самарской области.

Газовые сети построены в рамках догазификации до границ СНТ "40 лет Октября", "Пионер", "Дружба-2", "Дружба-3", "Связь-1", "Дубки" и "Спутник".

"В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня "Газпром газораспределение Самара" догазифицировал 25 СНТ", — отметил начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Александр Мурашов.