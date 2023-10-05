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Газовая отрасль ТЭК

В Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 2,1 км для газификации семи садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Жигулевске Самарской области.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Газовые сети построены в рамках догазификации до границ СНТ "40 лет Октября", "Пионер", "Дружба-2", "Дружба-3", "Связь-1", "Дубки" и "Спутник".

"В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня "Газпром газораспределение Самара" догазифицировал 25 СНТ", — отметил начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Александр Мурашов.

ООО "Газпром газораспределение Самара" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку газа потребителям, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительство и проектирование газопроводов, обслуживание газового оборудования.

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Последние комментарии

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Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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