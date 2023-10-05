Самарские газовики провели для школьников урок газовой безопасности

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара" провели открытый интерактивный урок для учеников 5 класса гимназии № 133 в г. Самара.

В рамках урока газовики рассказали школьникам об основах безопасности при использовании газа в быту, познакомили с историей и профессиями газовой отрасли.

"Задача таких интерактивных уроков — рассказать о правилах пользования газовыми приборами, а также научить правильному поведению в случаях обнаружения запаха газа. Для профориентации школьников мы ввели новый блок с информацией о профессиях нашей отрасли, что также важно для подрастающего поколения", — отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.