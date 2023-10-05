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Газовая отрасль ТЭК

Самарские газовики провели для школьников урок газовой безопасности

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара" провели открытый интерактивный урок для учеников 5 класса гимназии № 133 в г. Самара.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В рамках урока газовики рассказали школьникам об основах безопасности при использовании газа в быту, познакомили с историей и профессиями газовой отрасли.

"Задача таких интерактивных уроков — рассказать о правилах пользования газовыми приборами, а также научить правильному поведению в случаях обнаружения запаха газа. Для профориентации школьников мы ввели новый блок с информацией о профессиях нашей отрасли, что также важно для подрастающего поколения", — отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

ООО "Газпром газораспределение Самара" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку газа потребителям, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительство и проектирование газопроводов, обслуживание газового оборудования.

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