В Самарском художественном музее открылась выставка Ольги Абраменковой

В четверг, 5 октября, в Самарском художественном музее прошло открытие выставки "От солнечного круга" Ольги Абраменковой, члена Союза художников России.

На экспозиции представлено более 30 картин, написанных в разных жанрах на холсте маслом. Ключевое место в творчестве художницы занимают портреты ее близких и знакомых.

Для Ольги Абраменковой важно передать детали психологических образов в портретах, поэтому ее моделями становятся хорошо знакомые ей люди. Так, на выставке представлен портрет ее мамы, подруги Евгении Тарасовой, однокурсницы Ольги Бакановой и другие.

"Люди на портретах Ольги больше похожи на себя, чем они похожи на себя в жизни. Она ловит что-то такое внутреннее в них, что кажется, будто с холста на тебя смотрит живой человек", — подчеркнула художница Евгения Тарасова.

Большую часть выставки занимают пейзажи: красоты села Ширяево, улочки итальянского города, живописность исторического центра Самары, вечер из окна мастерской и серия изображений природы Крыма.

В представленных натюрмортах автор минимизирует черный цвет, а вместо этого наоборот добавляет больше света. На выставке представлены натюрморты "Угасающий цвет", "Лилии в белой вазе" и "Октябрьский букет".

Художница считает вечные поиски "дарованной Богом красоты" основой своего вдохновения и мотивацией для творчества. Именно ее она стремится зафиксировать, а после поделиться ею с окружающими.

Выставка Ольги Абраменковой "От солнечного круга" будет открыта на протяжении месяца, до 6 ноября, по адресу Куйбышева, 92, Самарский художественный музей. Вход свободный.