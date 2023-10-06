В Сызрани сотрудников "Академии кадрового резерва" осудили за мошенничество

В Сызрани суд вынес приговор руководительнице "Академии кадрового резерва" и ее преподавателя. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, директор учреждения — 44-летняя Татьяна Леонтьева и 52-летний преподаватель Андрей Леонтьев похитили крупную сумму. Они изготовили и предоставили в Федеральную службу труда и занятости РФ фиктивные документы о том, что более 400 человек прошли у них программу повышения квалификации "Предпринимательство". В реальности же эти люди не обучались. Зато сотрудники "Академии" получили более 2 млн руб. по нацпроекту "Демография".
В итоге суд признал их виновными в мошенничестве и назначил Леонтьевой штраф 1,55 млн руб., а Леонтьеву — 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...