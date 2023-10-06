В Сызрани сотрудников "Академии кадрового резерва" осудили за мошенничество

В Сызрани суд вынес приговор руководительнице "Академии кадрового резерва" и ее преподавателя. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, директор учреждения — 44-летняя Татьяна Леонтьева и 52-летний преподаватель Андрей Леонтьев похитили крупную сумму. Они изготовили и предоставили в Федеральную службу труда и занятости РФ фиктивные документы о том, что более 400 человек прошли у них программу повышения квалификации "Предпринимательство". В реальности же эти люди не обучались. Зато сотрудники "Академии" получили более 2 млн руб. по нацпроекту "Демография".

В итоге суд признал их виновными в мошенничестве и назначил Леонтьевой штраф 1,55 млн руб., а Леонтьеву — 1,5 млн рублей.