Экс-сотрудников администрации Волжского района обязали возместить нанесенный ущерб 2 млн рублей

Ленинский районный суд Самары вынес приговор троим сотрудникам МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как установил суд, замдиректора, начальник отдела по реализации проектов и главный бухгалтер разработали преступную схему, благодаря которой присвоили из районного бюджета более 2 млн рублей.
Теперь Волжский районный суд взыскал с осужденных сумму ущерба солидарно.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...