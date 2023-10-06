Экс-сотрудников администрации Волжского района обязали возместить нанесенный ущерб 2 млн рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский районный суд Самары вынес приговор троим сотрудникам МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.