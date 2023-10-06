Самарец лишился Toyota Camry из-за пьяного вождения и оскорбления полицейского

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 37-летнему местному жителю, которого признали виновным в неоднократном пьяном вождении автомобиля и оскорблении полицейского. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2022 г. мужчина, уже получивший административное наказание за вождение в нетрезвом виде, опять сел за руль. Также он публично оскорбил сотрудника ДПС.
В суде самарец признал вину и получил 300 часов обязательных работ. Также мужчину на два года лишили водительских прав, а его Toyota Camry конфисковали в доход государства.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...