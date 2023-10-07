В Доме-музее Фрунзе открылась выставка "Самара 1918"

В пятницу, 6 октября, в Доме-музее М. В. Фрунзе состоялось открытие выставки "Самара 1918" о драматических событиях, происходивших 105 лет назад.

Экспозиция поделена на два зала. В первом подробно описаны события, которые переживала Самарская губерния в 1918 году. Рассказывается о начале мятежа, об основании Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ), который создал новое государство — Российская демократическая федеративная республика (РДФР), о золотом запасе России и о том, как происходили бои за Самару.

Повествования наглядно подкрепляются большим количеством фотографий, карт и образцов приказов. На отдельных стендах выставлены образцы оружия противоборствующих сторон и денежные знаки КОМУЧа. Также в зале находится пара сейфов, которые имеют прямое отношение к золотому запасу 1918 года.

Во втором зале расположены три стенда с оружием самарских подпольщиков, фотографиями солдат, декларациями, телеграммами и обращениями КОМУЧа.

В завершении презентации посетителям был показан фильм о событиях 1918 г. в Самаре. После в викторине было разыграно несколько памятных подарков, связанных с тематикой выставки.

Чтобы обеспечить максимальное погружение в эпоху осени 1918 года, работали тематические интерактивные площадки: "Штыком коли, прикладом бей!", где желающие могли проверить свои силы в штыковом бою, и "Исторический тир" для тех, кто под руководством инструктора стрелял по мишеням из пневматического револьвера Нагана.

Посетить выставку можно до 6 апреля по адресу ул. Фрунзе, 114, Дом-музей М. В. Фрунзе. Вторник — суббота 10:00 — 18:00; воскресенье, понедельник — выходные. Вход — 150 рублей, для студентов и пенсионеров — 100 рублей.