В мэрии Самары определили требования к граффити на фасадах зданий

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым устанавливаются требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий в городе.

Согласно документам, опубликованным вместе с постановлением, допускается нанесение граффити и изображений, если они популяризируют "выдающихся личностей, имеющих официально признанные достижения в государственной, общественной, политической, военной, производственной, хозяйственной и иных сферах деятельности, в науке, технике, литературе, культуре, искусстве, спорте". Также можно наносить на фасады изображения значимых событий в истории города, области России, и рисунки, популяризирующие науку, спорт, искусство.

Под запрет, соответственно, подпадают все остальные случаи: изображения, содержащие брань и нецензурную лексику, изображения взрывчатых веществ, призывы к противоправным действиям, насилию, жестокости, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, содержащие информацию порнографического характера или рекламу, (в том числе, социальную, политическую, спонсорскую и логотипы). Также нельзя "разукрашивать" стены рисунками, демонстрирующими процесс курения, потребления алкоголя, содержащими названия табака, спиртных напитков, наркотических и психотропных средств и т.п.

Кроме того, запрещается наносить изображения на фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, расположенными в границах территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.

Требования подписаны руководителем Управления главного архитектора Самары Игорем Галаховым. Также указан состав комиссии, которая будет заниматься вопросами согласования изображений и надписей. Председателем назначен Игорь Галахов, членами комиссии - начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики мэрии Самары Екатерина Щинина, руководитель управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский, кандидат архитектуры, доцент кафедры "Архитектура" АСА СамГТУ, председатель Совета молодых архитекторов "Союз архитекторов России" Рената Насыбуллина, член правления Самарского реготделения "Союз Дизайнеров России" Игорь Постников, председатель реготделения "Союз художников России" Дмитрий Мантров.