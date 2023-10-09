В Доме 77 провели книжную ярмарку-гаражку от издательства МИФ и рассказали про рисование на улице

С пятницы по воскресенье, с 6 по 8 октября, в "Нулевой комнате" творческого кластера "Дом 77" проходила большая книжная ярмарка от издательства МИФ, в рамках которой автор издания Дмитрий Горелышев провел лекцию "Зачем рисовать на улице".

На ярмарке были представлены новинки и бестселлеры, книги об искусстве и культуре, профессиональная литература по бизнесу и психологии, сказки и рассказы для малышей.

Дмитрий Горелышев, художественный руководитель "Простой школы" и автор издания МИФ, рассказал о полезности для художника выходить из помещения и рисовать на улице. По его словам, улица дает новые возможности и новые задачи.

Свежий воздух, смена привычки, непредсказуемые впечатления, опыт организации своей практики где угодно, устойчивость к внешним обстоятельствам и испытывание счастья — главное компоненты, почему стоит рисовать на улице, а не дома и не в мастерской.

"Оказаться где-то еще, в другой ситуации, для художника это абсолютно необходимо. Невозможно научиться чему-то всерьез, если вы находитесь в герметичном состоянии", — пояснил Дмитрий Горелышев.

Автор рассказал и показал на фотографиях, где можно рисовать. С группой "Простой школой" в рамках проекта "Красота неприглядного" он рисовал в таких местах, где сложно за что-то зацепиться. Целью задания было не избегать визуального шума, а на его основе построить рисунок. Помимо этого, рассказывалось об опыте рисования в метро, рядом со стройкой, под дорожной развязкой и в трамвае.

Дмитрий Горелышев поделился идеями того, что можно нарисовать на улице. Первый в списке — пейзаж. В нем есть возможность делать акцент на цвете, ощущении и текстуре, а не на общей композиции. Далее рассказывалось об архитектуре, сюда входит и архитектурный портрет — изображение здания с характерными для него особенностями, без окружающего его пространства. Третья идея — рисование объектов: деревьев, машин, строительной техники, кораблей, предметов в среде — домашняя вещь, внедренная в уличное пространство. Помимо этого, автор выделил важность путешествий и умения запечатлеть особенности каждого города.

Художественный руководитель "Простой школы" обозначил несколько упражнений для рисования: изображение композиции, например, только справа налево или сверху вниз, очерчивание общего контура фигуры, а потом заполнение того, что находится внутри, сплющивание пространства, рисование случайных людей в моменте.

"Рисование на улице для меня зачастую не только способ перенести на бумагу то, что меня окружает, а скорее способ это рассмотреть. Когда какое-то время сидишь, рисуешь, потом совершенно по-другому на это смотришь", — сказал в завершении лекции Дмитрий Горелышев.