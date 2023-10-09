В Самаре трамвай сбил рабочего в депо

ЧП произошло в выходные в трамвайно-троллейбусном депо на ул. Фадеева. Информацию подтвердили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Детали происшествия сейчас уточняют правоохранители. По предварительным данным, трамвай переехал слесаря на выезде из депо. Предполагается, что мог произойти несчастный случай.

Ранее трамвайно-троллейбусное управление привлекало внимание общественности из-за претензий энергетиков. В "Самараэнерго" грозились отключить подачу энергии в ТТУ в случае неуплаты долга в 40 млн рублей. Позже сообщалось, что долг стали погашать.