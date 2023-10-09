В Самаре трамвай сбил рабочего в депо

ЧП произошло в выходные в трамвайно-троллейбусном депо на ул. Фадеева. Информацию подтвердили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.
Детали происшествия сейчас уточняют правоохранители. По предварительным данным, трамвай переехал слесаря на выезде из депо. Предполагается, что мог произойти несчастный случай.
Ранее трамвайно-троллейбусное управление привлекало внимание общественности из-за претензий энергетиков. В "Самараэнерго" грозились отключить подачу энергии в ТТУ в случае неуплаты долга в 40 млн рублей. Позже сообщалось, что долг стали погашать.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!