Тольяттинское "АираФлот" испытывает дрона-эколога в Волгограде

В начале октября в ериках, в реках Ахтуба и Волга специалисты тольяттинской АНО "АираФлот" приступили к последнему этапу испытаний водного дрона-эколога. Заплывы в ходе которых дрон собирает данные о качестве воды, проводятся в Волгограде, близ областной столицы и городе Волжском.

По итогам испытаний в Волгоградской области, которые продлятся несколько дней, планируется передача водного беспилотника в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Запрос на использование дрона-эколога от правительства Волгоградской области поступил в АНО "АираФлот" после того, как проект попал в финалисты конкурса "Сильные идеи для нового времени" от Агентства стратегических инициатив в июне 2023 года.

На сегодняшний день, по словам директора АНО "АираФлот" Ивана Петрова, уже проведена серия заплывов в районе городского пляжа Волгограда, в Ахтубе и малых водоемах области.

Также Иван Петров добавил, что параллельно идет работа по уточнению точек замеров со специалистами областных ведомств, выясняются дополнительные требования, которые позволят не только эффективно использовать дрон-эколог, но и интегрировать его применение в реализацию национальных проектов в области охраны окружающей среды.

В текущей комплектации судно собирает данные по ряду параметров в онлайн-режиме, что позволяет оценивать состояние воды оперативно. Кроме того, реализована функция забора проб для последующего анализа в стационарных лабораториях.

Месяцем ранее беспилотное судно прошло ряд испытаний в Норильске. Это уже не первый этап заплывов, реализуемый в рамках сотрудничества тольяттинцев с Норникелем. Первые испытания прошли в прошлом году. До конца года для Норникеля планируется провести еще серию контрольных испытаний.

Проект водного беспилотника знаком многим по ряду проектов в сфере экологии АНО "Аиралаб Рус". В портфолио компании - гражданская сеть мониторинга воздуха, проведение Третьей всероссийской экологической конференции и "Экомонитор", включающий в себя как сеть датчиков, так и ряд других решений, таких как чат-бот в Телеграм, собирающий данные о вероятном загрязнении воздуха, воды, несанкционированных свалках.

АНО "Аиралаб Рус" долгое время является резидентом технопарка "Жигулевская долина", а АНО "АираФлот", кроме резидентства в тольяттинском технопарке, является резидентом "Сколково".