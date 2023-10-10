Волонтеры провели экологические уроки

Цель проекта — воспитание бережного отношения к природе и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ совместно с участниками Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых" подготовили и провели для школьников серию экологических занятий. Инициатива реализована в сотрудничестве с национальным парком "Самарская Лука" и приурочена ко Дню защиты животных. Юные натуралисты приняли участие в интерактивной познавательной программе "ЭкоГТО", они сдавали экологические нормативы: учились сортировать отходы, убирать за собой мусор, собирать походный рюкзак. Много нового юные защитники природы узнали о Красной книге России и редких видах животных, обитающих на территории Самарской области.

Школьники получили в подарок экологические игры с изображением орлана-белохвоста. Именно эта редкая птица семейства ястребиных стала символом экологических уроков нефтяников. Сотрудники самарской группы предприятий "Роснефти" совместно с национальным парком "Самарская Лука" реализуют проект по сохранению популяции этой птицы, занесенной в Красную книгу России. Собранные данные позволят оценить состояние популяции пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида.

Новокуйбышевский НПЗ на протяжении нескольких лет поддерживает проекты национального парка по сохранению и защите биоразнообразия. Благодаря поддержке предприятия был открыт информационный эколого-просветительский центр, а также построен вольер, в котором восстанавливаются дикие животные, получившие травмы.