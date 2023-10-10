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Суды Происшествия

Создателя артели из Тольятти осудили за обман пайщиков

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю за крупное мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2017 г. мужчина зарегистрировал производственный кооператив (артель) научно-технических инноваций и инвестиций "Гарант". Организация якобы занималась строительными работами. При этом он занимался привлечением инвесторов, заключал с ними договоры займа и обещал прибыль. В итоге тольяттинец просто забрал себе средства пайщиков. Пяти потерпевшим был нанесен ущерб 1,8 млн рублей.

Осужденного приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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