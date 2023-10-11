В Самарской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

В Самарской области ведется планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий".
Развитию дорог в небольших населенных пунктах в последние годы уделяется особое внимание, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.
В 2021–2022 годах в рамках транспортной части государственной программы в регионе было построено 10,3 км автомобильных дорог местного значения в 4 населенных пунктах. Общий объем финансирования транспортной части указанной программы из федерального, регионального и местного бюджета за два года составил 305 млн рублей.
Одна из главных задач реализации таких мероприятий — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Кроме того, автодороги с твердым качественным покрытием позволяют создавать условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.
Так, в 2021 году в селе Кошки Кошкинского района выполнено строительство автомобильной дороги по улице Комсомольской протяжённостью 1,154 км, в селе Домашка Кинельского района построены дороги по улицам Зеленой и Рабочей общей протяженностью 1,5 км.
В 2022 году района появилось дорожное покрытие на 11 улицах протяженностью 7 км в поселке Светлодольск Сергиевского, а в селе Пестравка Пестравского района проведена реконструкция улицы Трудовой, ведущей к одному из сельхозпредприятий населенного пункта.
В текущем году на строительство дорог в сельской местности в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрен 651 млн рублей, в том числе 420,9 млн — из федерального бюджета и 230,2 млн рублей из регионального и местного бюджета.
Средства направлены на строительство и реконструкцию дорог в трех населенных пунктах Самарской области. В настоящее время в поселке Сургут Сергиевского района ведутся работы по строительству 7 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 9,4 км. Строительные планируется завершить в 2024 году. В высокой степени готовности работы по строительству дорог в Зуевка Нефтегорского района, в населенном пункте до конца дорожного сезона будет построено 2,1 км дорог.
В Чубовке Кинельского района в этом году завершается строительство четырех автомобильных дорог общей протяженностью 5,45 км.
"Чубовка — это один из ярких примеров комплексного развития сельской территории. Ранее в селе были построены жилые дома для переселения из ветхого и аварийного жилья, проложены коммуникации. Затем в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" построена канализация, а в конце прошлого года после завершения всех работ по проектированию была подана заявка на строительство дорог. Чубовка растет и развивается, в том числе благодаря своей близости к Самаре. Мы надеемся, что после открытия движения по магистрали "Центральной", строительство которой сейчас ведется, время в пути от Чубовки до Самары сократится до 15-20 минут", — говорит руководитель МБУ "Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района Андрей Трунов.
Существенный вклад в развитие транспортной доступности сельских территорий вносит и национальный проект "Безопасные качественные дороги". Благодаря реализации нацпроекта в Самарской области на протяжении последних лет проходят масштабные работы в небольших населенных пунктах.
В 2023 году по национальному в Самарской области на территории 8 населенных пунктов Самарской области помимо ремонта дорог ведется строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Общая протяженность построенных тротуаров в дорожном сезоне текущего года составит 19,6 км.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?