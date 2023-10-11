Студент, устроивший пьяный дебош у гостиницы в Самаре, выслушал приговор

В Самаре вынесли приговор студенту-медику из Сургута Денису В., который летом 2022 г. устроил дебош на автомобиле общественника - регионального дорожного эксперта ОНФ Алексея Морозова, пишет "КП-Самара".

В ночь на 2 июля у гостиницы "Лотте" произошло ЧП. В тот вечер Морозов подрабатывал в такси на своем личном автомобиле. Поступил вызов от компании подвыпившей молодежи, которые направлялись из местного бара в гостиницу. После поездки Алексей увидел, что заднее сидение его машины испачкано (кому-то из ребят в дороге поплохело). Водитель обратился к одной из девушек из компании, так как посчитал ее самой адекватной, и попросил оплатить химчистку салона. В это время пьяный студент Денис В. спустил штаны и залез на крышу автомобиля и устроил невнятную вакханалию.

Сначала полицейские вовсе не хотели возбуждать уголовное дело, но после все же нашли в действиях студента состав преступления - ч. 1 статьи 167 УК РФ.

На суде студент сообщил, что был готов заплатить Морозову за повреждения, однако тот назвал сумму, которая превышала стоимость фактических работ. Но сам общественник опроверг эти показания, заявив, что после инцидента у гостиницы с ним никто из злоумышленников на связь не выходил.

На днях закончилось судебное следствие и Денису В. был объявлен приговор. Его признали виновным по уголовной статье и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства. По исковым заявлениям потерпевшего Морозова о возмещении моральной компенсации суд отказал.

"Мне удовлетворили только выплату материального ущерба. По выплатам и моральной компенсации, скорее всего жалобу писать не буду. Мне принципиально, чтобы подсудимый получил заслуженное наказание, поэтому буду приговор оспаривать в вышестоящем суде", — сказал Алексей Морозов.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.