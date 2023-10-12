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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2023 году на складирование снега власти Самары выделили вдвое меньше средств, чем в прошлом сезоне

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии опубликовал на сайте госзакупок лот, связанный с содержанием площадок под временное складирование снега.

Начальная цена контракта составила 66 млн рублей. Победитель торгов определится после 25 октября. Он должен будет приступить к работе с даты заключения контракта и завершить до 30 сентября 2024 года.

В описании объекта закупки отмечается, что в перечень площадок для временного хранения снега вошли территории в районе золоотвала БТЭЦ, на ул. Лунной и в районе пос. Козелки. 

"Расчетное количество принимаемого снега - 400 000 тонн", - отмечается в документации.

Напомним, в прошлом году аналогичные торги выиграло ООО "Титан". Компания приступила к обязанностям, предложив максимальную цену контракта - 116 млн рублей. Впрочем, в эту сумму вошли не три, а четыре полигона. Кроме БТЭЦ (вместимость 115  тыс. тонн снега), ул. Лунной (вместимость 90 тыс. тонн снега) и п. Козелки (155 тыс. тонн снега) в закупке также фигурировала площадка на ул. Прожекторной площадью 19,4 тыс. кв метров с вместимостью 105 тыс. тонн снега.

В 2021 году компания "Титан" также становилась победителем по нескольким лотам, предложив за складирование снега на трех полигонах 46,67 млн рублей при начальной цене контракта в 62,2 млн рублей.

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