В 2023 году на складирование снега власти Самары выделили вдвое меньше средств, чем в прошлом сезоне

Департамент городского хозяйства и экологии опубликовал на сайте госзакупок лот, связанный с содержанием площадок под временное складирование снега.
Начальная цена контракта составила 66 млн рублей. Победитель торгов определится после 25 октября. Он должен будет приступить к работе с даты заключения контракта и завершить до 30 сентября 2024 года.
В описании объекта закупки отмечается, что в перечень площадок для временного хранения снега вошли территории в районе золоотвала БТЭЦ, на ул. Лунной и в районе пос. Козелки.
"Расчетное количество принимаемого снега - 400 000 тонн", - отмечается в документации.
Напомним, в прошлом году аналогичные торги выиграло ООО "Титан". Компания приступила к обязанностям, предложив максимальную цену контракта - 116 млн рублей. Впрочем, в эту сумму вошли не три, а четыре полигона. Кроме БТЭЦ (вместимость 115 тыс. тонн снега), ул. Лунной (вместимость 90 тыс. тонн снега) и п. Козелки (155 тыс. тонн снега) в закупке также фигурировала площадка на ул. Прожекторной площадью 19,4 тыс. кв метров с вместимостью 105 тыс. тонн снега.
В 2021 году компания "Титан" также становилась победителем по нескольким лотам, предложив за складирование снега на трех полигонах 46,67 млн рублей при начальной цене контракта в 62,2 млн рублей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!