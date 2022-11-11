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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре снег на полигоны будет вывозить компания "Титан"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который будет вывозить снег на полигоны в зимний период. По окончании срока подачи заявок на все четыре лота было подано только по одной заявке на участие в закупке, от ООО "Титан". Заявку признали соответствующей требованиям.

Напомним,  ранее стало известно, что вывоз снега в 2022–2023 гг. обойдется городу в 116 млн рублей. Победитель торгов предложил услуги по максимальной цене контракта.

Вывоз снега будет осуществляться на четыре полигона: в районе БТЭЦ (площадь 21,7 тыс. кв метров, расчетная вместимость 115 тыс. тонн), на ул. Лунной (17,1 тыс. кв метров с вместимостью 90 тыс. тонн), на ул. Прожекторной (19,4 тыс. кв метров с вместимостью 105 тыс. тонн) и площадку в районе п. Козелки (29,5 тыс. кв метров с вместимостью 155 тыс. тонн).

К исполнению контрактов необходимо приступить уже в этом году, срок исполнения — до 30 сентября 2023 года.

Год назад компания "Титан" также стала победителем по нескольким лотам, предложив за складирование снега на трех полигонах 46,67 млн рублей при начальной цене контракта в 62,2 млн рублей.

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