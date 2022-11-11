В Самаре снег на полигоны будет вывозить компания "Титан"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который будет вывозить снег на полигоны в зимний период. По окончании срока подачи заявок на все четыре лота было подано только по одной заявке на участие в закупке, от ООО "Титан". Заявку признали соответствующей требованиям.
Напомним, ранее стало известно, что вывоз снега в 2022–2023 гг. обойдется городу в 116 млн рублей. Победитель торгов предложил услуги по максимальной цене контракта.
Вывоз снега будет осуществляться на четыре полигона: в районе БТЭЦ (площадь 21,7 тыс. кв метров, расчетная вместимость 115 тыс. тонн), на ул. Лунной (17,1 тыс. кв метров с вместимостью 90 тыс. тонн), на ул. Прожекторной (19,4 тыс. кв метров с вместимостью 105 тыс. тонн) и площадку в районе п. Козелки (29,5 тыс. кв метров с вместимостью 155 тыс. тонн).
К исполнению контрактов необходимо приступить уже в этом году, срок исполнения — до 30 сентября 2023 года.
Год назад компания "Титан" также стала победителем по нескольким лотам, предложив за складирование снега на трех полигонах 46,67 млн рублей при начальной цене контракта в 62,2 млн рублей.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа