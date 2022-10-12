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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выделили 116 млн рублей на содержание площадок для складирования снега

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал четыре лота на сайте госзакупок, связанных с выполнением работ по содержанию дорог в части обустройства и содержания площадок для временного складирования снега. Общая сумма лотов — 115,98 млн рублей.

Первый лот — площадка в районе БТЭЦ площадью 21721 кв метр с расчетной вместимостью 115 тыс. тонн. Второй лот — территория на ул. Лунной (17110 кв метров) вместимостью 90 тыс. тонн. Третий — территория на ул. Прожекторной (19486 кв. метров), ее расчетная вместимость 105 тыс. тонн. Четвертый лот — площадка в районе п. Козелки (29559 кв метров), вместимость 155 тыс. тонн.

К исполнению контрактов необходимо приступить уже в этом году, срок исполнения — до 30 сентября 2023 года. В техзадании отмечается, что с 14 ноября нужно обустроить на площадках водонепроницаемый слой из геомембраны с покрытием из глины толщиной 20 см и обваловку сплошным земляным валом из глины по периметру площадки. Кроме того, территории нужно оборудовать шлагбаумами, провести работы по устройству бесперебойного наружного освещения и электроснабжения, оборудовать площадку весами с измерением не менее 40 тонн, смонтировать систему видеофиксации и т. п.

Победителей торгов определят после 1 ноября.

Напомним, в феврале было возбуждено уголовное дело о "золотом снеге" — о хищении средств городского бюджета при выполнении контрактов по уборке Самары от снега, в рамках которого к ответственности привлекли директора МП Самары "Благоустройство" Евгения Садовникова. Ему вменили три мошенничества, ущерб от которых составил более 20 млн рублей.

В начале августа в суде Октябрьского района Самары начался процесс по уголовному делу о хищении денег из бюджета при вывозе снега. Тогда Садовников заявил, что вины не признает. 

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