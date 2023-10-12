Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 провели экологическую акцию

Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") высадили на территории станции рябиновую аллею. Мероприятие прошло в рамках федеральной акции "Деревья — городам Т Плюс".

В высадке приняли участие специалисты основных цехов предприятия. Аллея из 20 рябин украсила пешеходный маршрут вблизи градирен ТЭЦ-1.

"Подобные экологические акции важны для воспитания культуры природопользования, бережного отношения к природе. Мы активно привлекаем к участию в них свой персонал. В ближайшем будущем рябиновая аллея будет радовать сотрудников и гостей станции", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.

В целом в рамках акции "Деревья — городам Т Плюс" сотрудники компании в Самарской области высадили почти 24,5 тысячи деревьев. Кроме того, с 2017 года теплоэнергетики восстанавливают лесной массив в Тольятти. За шесть лет здесь высажено 90 000 тысяч сеянцев сосны на 24 гектарах леса.