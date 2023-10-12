Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 провели экологическую акцию

Сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") высадили на территории станции рябиновую аллею. Мероприятие прошло в рамках федеральной акции "Деревья — городам Т Плюс".
В высадке приняли участие специалисты основных цехов предприятия. Аллея из 20 рябин украсила пешеходный маршрут вблизи градирен ТЭЦ-1.
"Подобные экологические акции важны для воспитания культуры природопользования, бережного отношения к природе. Мы активно привлекаем к участию в них свой персонал. В ближайшем будущем рябиновая аллея будет радовать сотрудников и гостей станции", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Александр Кузнецов.
В целом в рамках акции "Деревья — городам Т Плюс" сотрудники компании в Самарской области высадили почти 24,5 тысячи деревьев. Кроме того, с 2017 года теплоэнергетики восстанавливают лесной массив в Тольятти. За шесть лет здесь высажено 90 000 тысяч сеянцев сосны на 24 гектарах леса.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!