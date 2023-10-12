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Председатель Правления Новикомбанка вошла в состав Президиума Совета Ассоциации банков России

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления Новикомбанка Елену Георгиеву членом Президиума Cовета. Ассоциация по праву считается центром выработки предложений для Правительства и Банка России по развитию финансового сектора и экономики страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Как отметил Председатель Cовета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, избрание в Президиум крупнейшего банковского объединения в финансовой системе страны еще раз подтверждает высокую репутацию и авторитет в банковском сообществе руководителя Новикомбанка Елены Георгиевой.

"Елена Александровна, поздравляю вас! Уверен, что Ваше активное участие в работе Президиума Совета Ассоциации и конструктивные предложения по вопросам совершенствования деятельности кредитных организаций будут способствовать дальнейшему продвижению экспертизы АБР и повышению устойчивости российского банковского рынка", — уточнил Анатолий Аксаков.

Ассоциация банков России — крупнейшее банковское объединение страны, в которое входят более 200 банков и организаций. Основная задача Ассоциации — координация усилий банковского сообщества с целью участия в формировании законодательства РФ, содействия развитию устойчивости банковской системы, обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности банков, а также защиты прав и законных интересов членов Ассоциации.

"Мы активно поддерживаем все инициативы Ассоциации, рассматривая ее как важнейший ресурс по обмену профессиональным опытом, интегратора различных, порой — диаметральных — позиций кредитных организаций. Эксперты Новикомбанка участвуют в 24 рабочих группах и комитетах, в рамках которых ведутся живые дискуссии по всем актуальным направлениям, выдвигая свои предложения в интересах развития промышленности. Мы намерены и дальше совместно с Ассоциацией выстраивать конструктивные взаимоотношения между банками и регулятором", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

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