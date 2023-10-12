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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Волжском районе планируют завершить ремонт участка дороги Петра Дубрава — Дубовый Гай до конца года

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Волжском районе начат ремонт участка региональной автомобильной дороги Петра Дубрава — Дубовый Гай. Автомобильная дорога стала одним из объектов нацпроекта, ремонт которой стал возможен благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета.

Областная трасса входит в маршрут маятниковой миграции жителей Волжского района в Самару и обратно, в том числе из нового микрорайона Стройкерамика. С просьбой о ремонте дороги давно обращались жители этих населенных пунктов.

"С утра здесь всегда пробки, так как идет огромный поток автомобилей. При этом сама дорога была в очень плохом состоянии. Кроме того, по этому участку дороги ходит 480 автобус, который очень востребован у населения и всегда полный. Эта дорога — наша живая артерия, связывающая с областной столицей", — отмечает жительница городского поселения Смышляевка Ольга Чичагина.

Протяженность участка ремонта — 1,6 км. Подрядной организацией уже выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна, ведется устройство выравнивающего слоя покрытия. Также будет уложен верхний слой асфальтобетона марки А16-ВН и проведено укрепление обочин. На заключительном этапе дорожники нанесут разметку термопластиком и установят новые дорожные знаки.

Завершение работ по государственному контракту предусмотрено в 2024 году, но подрядная организация планирует выполнить работы досрочно — до конца дорожного сезона 2023 года. Ход проведения работ контролируют общественные наблюдатели.

"Привлечение общественности на всех этапах проведения дорожных работ — одна из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Важно получать обратную связь жителей при формировании перечня объектов ремонта, а также привлекать их к контролю за ходом проведения работ и приемке объекта в эксплуатацию. Создавая качественную безопасную дорожную инфраструктуру, нужно в первую очередь думать о тех, для кого она предназначена", — говорит региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов.

"После завершения капитального ремонта мы ожидаем снятия напряжения среди населения, уменьшения количества жалоб, комфортного движения водителей по обновленной дороге", — отмечает глава городского поселения Петра Дубрава Волжского района Владимир Крашенинников.

Напомним, что в 2023 году по национальному проекту предусмотрен ввод в эксплуатацию 110 объектов ремонта и капитального ремонта протяженностью 380,57 км. В настоящее время работы по укладке асфальтобетонной смеси выполнены на 94%.

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