В Волжском районе планируют завершить ремонт участка дороги Петра Дубрава — Дубовый Гай до конца года

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Волжском районе начат ремонт участка региональной автомобильной дороги Петра Дубрава — Дубовый Гай. Автомобильная дорога стала одним из объектов нацпроекта, ремонт которой стал возможен благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета.
Областная трасса входит в маршрут маятниковой миграции жителей Волжского района в Самару и обратно, в том числе из нового микрорайона Стройкерамика. С просьбой о ремонте дороги давно обращались жители этих населенных пунктов.
"С утра здесь всегда пробки, так как идет огромный поток автомобилей. При этом сама дорога была в очень плохом состоянии. Кроме того, по этому участку дороги ходит 480 автобус, который очень востребован у населения и всегда полный. Эта дорога — наша живая артерия, связывающая с областной столицей", — отмечает жительница городского поселения Смышляевка Ольга Чичагина.
Протяженность участка ремонта — 1,6 км. Подрядной организацией уже выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна, ведется устройство выравнивающего слоя покрытия. Также будет уложен верхний слой асфальтобетона марки А16-ВН и проведено укрепление обочин. На заключительном этапе дорожники нанесут разметку термопластиком и установят новые дорожные знаки.
Завершение работ по государственному контракту предусмотрено в 2024 году, но подрядная организация планирует выполнить работы досрочно — до конца дорожного сезона 2023 года. Ход проведения работ контролируют общественные наблюдатели.
"Привлечение общественности на всех этапах проведения дорожных работ — одна из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Важно получать обратную связь жителей при формировании перечня объектов ремонта, а также привлекать их к контролю за ходом проведения работ и приемке объекта в эксплуатацию. Создавая качественную безопасную дорожную инфраструктуру, нужно в первую очередь думать о тех, для кого она предназначена", — говорит региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов.
"После завершения капитального ремонта мы ожидаем снятия напряжения среди населения, уменьшения количества жалоб, комфортного движения водителей по обновленной дороге", — отмечает глава городского поселения Петра Дубрава Волжского района Владимир Крашенинников.
Напомним, что в 2023 году по национальному проекту предусмотрен ввод в эксплуатацию 110 объектов ремонта и капитального ремонта протяженностью 380,57 км. В настоящее время работы по укладке асфальтобетонной смеси выполнены на 94%.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?