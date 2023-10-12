В Поволжье среди предпринимателей растет спрос на онлайн-кредитование Сбера

С января по сентябрь 2023 года объем кредитов, выданных бизнесу по цифровым каналам Сбера в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, превысил 46 млрд руб. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в 2,5 раза увеличилось и количество предпринимателей, которые оформили кредиты полностью онлайн — в интернет-банке СберБизнес.

Лидером по востребованности онлайн-кредитования в Поволжье стала Самарская область: с начала года общая сумма финансирования Сбером местных предприятий превысила 10,4 млрд руб. В Саратовской и Волгоградской областях бизнес оформил в банке онлайн-кредитов на 9,7 млрд руб. в каждом из регионов.

Больше всего кредитов онлайн в Поволжье оформили предприятия розничной торговли (31,2% от общего портфеля онлайн-кредитования), транспортные и логистические компании (11,6%), представители сферы услуг (10%), АПК (5%) и строительного бизнеса (3,5%).

Чтобы оформить заявку на кредит, в личном кабинете СберБизнес клиент заполняет анкету, выбирает приемлемые для него условия кредитования из предложенных банком, после чего получает автоматически сформированный кредитный договор. Весь процесс — от подписания договора до получения кредитных средств — происходит онлайн. Отметим, что для принятия решения по кредиту предпринимателям не потребуется предоставлять никаких дополнительных документов.

"Наша задача — способствовать предпринимателям в достижении финансового успеха и реализации своих амбиций, поэтому мы предоставляем гибкие условия кредитования. Кроме того, инфраструктура Сбера позволяет быстро и эффективно обслуживать запросы бизнес-сообщества. Так, уже несколько лет решение по онлайн-кредиту для корпоративных клиентов принимается всего за несколько минут. При этом максимальная сумма финансирования составляет 2 млрд руб. Кредит могут получить как предприниматели, уже имеющие действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, так и те, которые ранее не кредитовались у нас, но ведут расчетную деятельность через счета в Сбере", — рассказал заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

Напоминаем, что Сбер шестой год подряд проводит акцию Зеленый день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году в преддверии Зеленого дня впервые разыгрывается более 100 млн бонусов СберСпасибо. Чтобы принять участие в акции, в период с 10 по 31 октября включительно нужно совершить более пяти транзакций на сумму от 1000 рублей по любой карте СберБанка или с помощью SberPay и выиграть от 5 тыс. до 1 млн бонусов СберСпасибо.

Зеленый день пройдет с 9 по 12 ноября. В эти дни будут доступны выгодные условия по финансовым продуктам Сбера и уникальные предложения, огромные кешбэки и скидки от компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

С 6 ноября максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них мероприятия Зеленого дня стартуют на три дня раньше, и предложения для них будут еще выгоднее.