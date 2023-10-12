Владимир Гутенев отметил опыт Самарской области по поддержке участников СВО и их близких

В среду, 11 октября, состоялось совещание по реализации в регионах Приволжского и Южного федеральных округов комплекса мероприятий по социальной поддержке военнослужащих - участников СВО и членов их семей.

Мероприятие прошло под председательством руководителя подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики, председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева. В нем приняли участие 22 субъекта РФ Приволжского и Южного федеральных округов, среди которых представители аппаратов полпредов президента России в федеральных округах, правительств регионов, профильных министерств и ведомств, военных комиссариатов, а также филиалов Госфонда "Защитники Отечества".

Обсуждая блок социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей, депутат Госдумы напомнил, что рабочая группа по вопросам СВО в конце мая разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей, включающий 20 обязательных видов помощи.

Владимир Гутенев отметил, что практически в каждом регионе ПФО и ЮФО для военнослужащих и их близких разработаны индивидуальные траектории помощи и реабилитации, включающие большой спектр услуг. В частности, он привел в пример Самарскую область.

"В Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров внедрил 25 мер поддержки", - сказал парламентарий. Также были отмечены Нижегородская, Ульяновская и Оренбургская области, Республика Мордовия и Краснодарский край.

От Самарской области в совещании принимал участие врио заместителя председателя правительства Самарской области, председатель межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей Александр Фетисов.

"В Самарской области проводится большая работа по оказанию помощи членам семей участников СВО. В этом помогает созданная в регионе информационная система - Социальный паспорт семьи, с помощью которой обеспечивается оперативный сбор информации о необходимых мерах поддержки семьям военнослужащих. Полученные данные автоматически маршрутизируются по ведомственной принадлежности по министерствам или в муниципальные образования, что позволяет оказывать помощь в про-активном режиме. Кроме того, глава региона Дмитрий Азаров регулярно лично встречается с семьями военнослужащих, чтобы обсудить, какие вопросы беспокоят близких защитников Отечества, найти варианты их решения, выяснить, какая дополнительная помощь им требуется", - отметил Александр Фетисов.

Также врио заместителя председателя правительства Самарской области рассказал об опыте Самарской области по разработке и реализации проекта "Возвращение. Отпуск".

Напомним, наш регион стал пилотной площадкой для реализации проекта. Он включает в себя несколько направлений:

- встреча по прибытию в отпуск,

- возможность организации совместного отпуска с семьей, при этом, если ребенку необходимо освобождение от занятий в школе, такое право предоставляется по заявлению родителей;

- получение при необходимости медицинской помощи;

- возможность участия в образовательно-патриотических мероприятиях;

-возможность организации семейного отдыха по принципу "тура выходного дня";

- оказание психологической помощи участникам СВО и членам их семей;

- оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Сокращение сроков выдачи документов и повышение эффективности адресной поддержки семей участников СВО также стали предметом обсуждения в рамках совещания по реализации в регионах Приволжского и Южного федеральных округов комплекса мероприятий по социальной поддержке военнослужащих - участников СВО и членов их семей.

Владимир Гутенев подчеркнул, что в отдельных регионах этого удалось уже достичь и, что это стало возможно благодаря разработанным Министерством обороны и Главным военно-политическим управлением ВС РФ методическим рекомендациям и активному участию, созданному по инициативе президента России, фонда "Защитники Отечества". По словам военного комиссара Нижегородской области получение удостоверения ветерана боевых действий в их регионе в среднем занимает 21 день.

Помимо этого, на совещании обсудили медицинское обеспечение участников спецоперации и членов их семей; вопросы реабилитации и паллиативной помощи, предоставление лекарств и медизделий.

"Своевременное оказание помощи в протезировании каждый день имеет значение в части скорости реабилитации. Это также приоритетная задача, которая стоит перед нами", - заключил глава Комитета ГД.

Представленные на совещании практики будут обобщены и рассмотрены на ближайшем заседании Рабочей группы по вопросам СВО для включения лучших в единую базу мер поддержки.

"Данный перечень станет опорным для тиражирования в регионах РФ. Наша главная задача оказать максимальную поддержку защитникам и окружить заботой их близких", - подытожил Владимир Гутенев.

Напомним, в соответствии с Распоряжением Главы государства (№ 420-рп от 20 декабря 2022 года) создана Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В рамках деятельности Рабочей группы созданы шесть подгрупп, одной из которых является подгруппа по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики.

Подгруппа ведет работу по систематизации инициатив для выработки консолидированной позиции по совершенствованию механизмов всех видов помощи, оказываемых военнослужащим - участникам СВО и членам их семей, по выявлению лучших региональных практик для тиражирования положительного опыта с целью дальнейшего формирования предложений в рабочую группу.