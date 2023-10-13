Проект реконструкции здания под детский хоспис в Самаре выполнит "НПО Технология"

Управление капитального строительства Самарской области выбрало подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по ул. XXII Партсъезда, 14, а в Самаре. Здесь планируют создать детский хоспис.
На торги заявились пять участников. Победило ООО "НПО Технология", предложившее выполнить работы за 7,5 млн рублей.
Напомним, начальная цена контракта составляла 13,7 млн рублей. Контракт на проектирование рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Общая площадь здания под реконструкцию составляет 1954 кв. метра, этажность — три этажа (в том числе подземный), мощность — 10 койкомест.
Предполагаемая стоимость строительства хосписа составляет 108,25 млн рублей.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?