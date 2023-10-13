Проект реконструкции здания под детский хоспис в Самаре выполнит "НПО Технология"

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Управление капитального строительства Самарской области выбрало подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по ул. XXII Партсъезда, 14, а в Самаре. Здесь планируют создать детский хоспис.