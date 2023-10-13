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Строительство Строительство и недвижимость

Проект реконструкции здания под детский хоспис в Самаре выполнит "НПО Технология"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области выбрало подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по ул. XXII Партсъезда, 14, а в Самаре. Здесь планируют создать детский хоспис.

На торги заявились пять участников. Победило ООО "НПО Технология", предложившее выполнить работы за 7,5 млн рублей.

Напомним, начальная цена контракта составляла 13,7 млн рублей. Контракт на проектирование рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Общая площадь здания под реконструкцию составляет 1954 кв. метра, этажность — три этажа (в том числе подземный), мощность — 10 койкомест.

Предполагаемая стоимость строительства хосписа составляет 108,25 млн рублей.

 

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