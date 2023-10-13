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Суды Происшествия

Военный из Самары лишился машины за повторное пьяное вождение

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Сергею Вашурину, которого признали виновным в нетрезвом вождении после получения административного наказания за аналогичное нарушение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в суде.

25 июня нетрезвого Вашурина за рулем его автомобиля остановили сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, ранее — в апреле 2023 г. он уже получил административное наказание за вождение в состоянии опьянения. Поэтому в этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Суд назначил военному штраф 200 тыс. руб., лишил его водительских прав на два года, а также конфисковал в собственность государства автомобиль.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток.

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