В Самарской области автоинспекторам пришлось гоняться за нетрезвым водителем скутера

В Хворостянском районе Самарской области правоохранителям пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Автоинспекторы во время рейда в с. Хворостянка увидели, что, заметив их, постарался быстрее уехать водитель скутера Senke. После непродолжительной погони 29-летнего местного жителя все же остановили. У него заметили признаки алкогольного опьянения. При этом во время оформления документов нарушитель попытался убежать.
Когда мужчину все же задержали, он категорически отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.