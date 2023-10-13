В Самарской области автоинспекторам пришлось гоняться за нетрезвым водителем скутера

В Хворостянском районе Самарской области правоохранителям пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Автоинспекторы во время рейда в с. Хворостянка увидели, что, заметив их, постарался быстрее уехать водитель скутера Senke. После непродолжительной погони 29-летнего местного жителя все же остановили. У него заметили признаки алкогольного опьянения. При этом во время оформления документов нарушитель попытался убежать.

Когда мужчину все же задержали, он категорически отказался проходить медосвидетельствование.