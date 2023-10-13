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Происшествия

В Самарской области автоинспекторам пришлось гоняться за нетрезвым водителем скутера

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе Самарской области правоохранителям пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автоинспекторы во время рейда в с. Хворостянка увидели, что, заметив их, постарался быстрее уехать водитель скутера Senke. После непродолжительной погони 29-летнего местного жителя все же остановили. У него заметили признаки алкогольного опьянения. При этом во время оформления документов нарушитель попытался убежать.

Когда мужчину все же задержали, он категорически отказался проходить медосвидетельствование.

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