Наталья Баландина ушла с должности руководителя областного департамента кадровой политики

Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина покинула пост. Об этом она лично рассказала в соцсетях.

Сообщение на личной странице "Вконтакте" Наталья Баландина опубликовала 6 октября (орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред.): "Сегодня я хочу рассказать вам о новом витке в моей профессиональной карьере. Завершился еще один профессиональный этап, и я готова открывать для себя новые возможности и перспективы.

За последнее время я работала на важном увлекательном проекте, который не только дал мне ценный опыт, но и позволил расширить свои горизонты. Благодаря этой работе я научилась решать сложные задачи, принимать ответственность за свои решения и работать в команде. Я горжусь своими достижениями и всем тем, чему научилась в течение этого времени. Теперь, я готова встретить новые вызовы и открыть для себя новые проекты. Я не могу не волноваться перед новыми задачами, но это лишь подтверждает мою преданность своей профессии и желание постоянно развиваться.

Новые перспективы открываются передо мной, и я с нетерпением жду, что они приготовили для меня. Уверена, что мои навыки и опыт помогут мне успешно преодолеть новые преграды и достичь новых высоты. Впереди ждут открытые двери и я готова пройти через них с уверенностью и энтузиазмом.

Спасибо всем за поддержку и веру в меня. Давайте вместе достигнем еще больших высот и создадим нечто удивительное!".

В правительстве Самарской области Наталья Баландина успела поработать, начиная с весны 2018 года. До этого времени она являлась руководителем городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике. До работы в самарской мэрии (под управлением Дмитрия Азарова) она уже работала под его началом. Ранее Баландина занимала пост руководителя управления госслужбы и кадров министерства природопользования Самарской области.