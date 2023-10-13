Самарскому Фонду капремонта выделят дополнительно 461 млн рублей

Самарский Фонд капитального ремонта в 2023 г. получит 461 млн руб. из резервного фонда правительства области. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.
Всего в текущем году из регионального бюджета фонду выделено 796 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 1,62 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что необходимость субсидирования Фонда капремонта возникает из-за того, что плата за капремонт для жителей региона ниже, чем реальная стоимость работ. Кроме того, многие дома переводят сбор средств на капремонт из фонда на спецсчета.
В июне этого года представители фонда обращаясь за субсидиями поясняли, что плановый показатель на этот год - порядка 1100 МКД, для чего планируется собрать 4,09 млрд рублей. При этом плановые показатели почти вдвое превышают фактические возможности.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!