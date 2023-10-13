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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарскому Фонду капремонта выделят дополнительно 461 млн рублей

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Фонд капитального ремонта в 2023 г. получит 461 млн руб. из резервного фонда правительства области. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

Всего в текущем году из регионального бюджета фонду выделено 796 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 1,62 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что необходимость субсидирования Фонда капремонта возникает из-за того, что плата за капремонт для жителей региона ниже, чем реальная стоимость работ. Кроме того, многие дома переводят сбор средств на капремонт из фонда на спецсчета.

В июне этого года представители фонда обращаясь за субсидиями поясняли, что плановый показатель на этот год - порядка 1100 МКД, для чего планируется собрать 4,09 млрд рублей. При этом плановые показатели почти вдвое превышают фактические возможности.

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