Тольяттинский "Акрон" обыграл в гостях московскую "Родину"

В субботу, 14 октября, на стадионе "Сапсан Арена" в Москве "Акрон" вырвал победу у местной "Родины" на последних секундах, сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба. По итогам матча счет составил 1:0.
Команда из Тольятти одержала вторую победу подряд на выезде.
Протокол: "Родина" (Москва) — "Акрон" (Тольятти) 0:1 (0:0). Гол: 0:1 Чудин (90).
Матч посетили 545 зрителей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?