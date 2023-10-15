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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" обыграл в гостях московскую "Родину"

МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, на стадионе "Сапсан Арена" в Москве "Акрон" вырвал победу у местной "Родины" на последних секундах, сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба. По итогам матча счет составил 1:0.

Команда из Тольятти одержала вторую победу подряд на выезде.

 Протокол: "Родина" (Москва) — "Акрон" (Тольятти) 0:1 (0:0). Гол: 0:1 Чудин (90).

Матч посетили 545 зрителей.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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