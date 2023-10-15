Тольяттинский "Акрон" обыграл в гостях московскую "Родину"

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В субботу, 14 октября, на стадионе "Сапсан Арена" в Москве "Акрон" вырвал победу у местной "Родины" на последних секундах, сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба. По итогам матча счет составил 1:0.