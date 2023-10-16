Геннадий Котельников прокомментировал слухи о своем уходе из Самарской губдумы

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников прокомментировал слухи о своем уходе из губдумы.
"Вернулся из отпуска и с большим удивлением прочел в СМИ, что мне поступило предложение сменить место работы, — сообщил он. — Я работаю в Самарской губернской думе 12 лет, 5 из них — на посту председателя. И все это время своей главной целью считал и считаю эффективную работу законодательного органа власти".
Председатель губдумы напомнил, что вместе с коллегами-депутатами различных политических фракций постоянно работает над повышением качества законотворческой деятельности, вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, правительством Самарской области решает важные задачи социально-экономического развития региона, улучшения жизни людей.
"Сегодня, в непростых условиях, в которых находится наша страна, как никогда важны единство и консолидация. И появление материалов подобного рода — не что иное, как попытка раскачать ситуацию внутри региона, дестабилизировать ее накануне важнейших выборов главы государства, от результатов которых будет зависеть успешное всестороннее развитие страны и общества, — прокомментировал Геннадий Котельников. — Тем более, вызывает недоумение позиция некоторых федеральных средств массовой информации, публикующих откровенные "фейки". Никто из журналистов не обратился ко мне за комментарием, как это принято при подготовке материалов".
Парламентарий подчеркнул: никаких предложений о смене места работы ему не поступало.
"У Самарской губернской думы большой план законотворческой деятельности на осеннюю сессию. И у депутатов, и у меня рабочий настрой, направленный на решение масштабных задач, на конструктивную и плодотворную совместную работу с правительством региона, губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, органами местного самоуправления и гражданским обществом", — заключил Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.