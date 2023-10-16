Геннадий Котельников прокомментировал слухи о своем уходе из Самарской губдумы

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников прокомментировал слухи о своем уходе из губдумы.

"Вернулся из отпуска и с большим удивлением прочел в СМИ, что мне поступило предложение сменить место работы, — сообщил он. — Я работаю в Самарской губернской думе 12 лет, 5 из них — на посту председателя. И все это время своей главной целью считал и считаю эффективную работу законодательного органа власти".

Председатель губдумы напомнил, что вместе с коллегами-депутатами различных политических фракций постоянно работает над повышением качества законотворческой деятельности, вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, правительством Самарской области решает важные задачи социально-экономического развития региона, улучшения жизни людей.

"Сегодня, в непростых условиях, в которых находится наша страна, как никогда важны единство и консолидация. И появление материалов подобного рода — не что иное, как попытка раскачать ситуацию внутри региона, дестабилизировать ее накануне важнейших выборов главы государства, от результатов которых будет зависеть успешное всестороннее развитие страны и общества, — прокомментировал Геннадий Котельников. — Тем более, вызывает недоумение позиция некоторых федеральных средств массовой информации, публикующих откровенные "фейки". Никто из журналистов не обратился ко мне за комментарием, как это принято при подготовке материалов".

Парламентарий подчеркнул: никаких предложений о смене места работы ему не поступало.

"У Самарской губернской думы большой план законотворческой деятельности на осеннюю сессию. И у депутатов, и у меня рабочий настрой, направленный на решение масштабных задач, на конструктивную и плодотворную совместную работу с правительством региона, губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, органами местного самоуправления и гражданским обществом", — заключил Геннадий Котельников.