Новикомбанк наградил победителей акции "Бонусы за платежи в мобильном приложении"

Опорный банк Госкорпорации Ростех подвёл итоги акции "Бонусы за платежи в мобильном приложении", приуроченную к юбилею банка. С 1 по 31 августа клиенты Новикомбанка имели прекрасную возможность получить 20 000 бонусов за платежи, переводы, оплату по QR-коду и подпискам СБП в мобильном приложении.
Победителями признаны 30 участников акции, выполнивших все её условия. Ими стали клиенты из разных городов России: Новосибирска, Пензы, Комсомольска-на-Амуре, Тулы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Перми и Москвы.
Каждому выплачен приз в виде 20 000 бонусных баллов. Их можно обменять в личном кабинете на сайте бонусной программы: на товары, на подарочные сертификаты, на авиа- и железнодорожные билеты, на бронирование отелей.
"25 октября 2023 года Новикомбанк отметит своё 30-летие. Акция "Бонусы за платежи в мобильном приложении" была приурочена именно к этому важнейшему для нас, всех наших акционеров, партнёров и клиентов праздничному событию. Мы рады предложить своим розничным клиентам социально значимые сервисы и выгодные акции, что целиком отвечает политике опорного банка Госкорпорации Ростех", — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.
Последние комментарии
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.
уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем