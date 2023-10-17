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Футбол Спорт

Игроки "Крыльев" Горшков и Евгеньев приняли участие в матче против Кении

АНТАЛЬЯ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, национальная сборная России на стадионе "Титаник Мардан" встречалась со сборной Кении.

Защитники "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Роман Евгеньев вышли в стартовом составе. Горшков был заменен на 83 минуте, Евгеньев провел на поле весь матч.

Также стоит отметить, что для Юрия Горшкова этот матч стал дебютным за национальную сборную России. Александр Солдатенков остался на скамейке запасных.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

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