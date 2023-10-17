Игроки "Крыльев" Горшков и Евгеньев приняли участие в матче против Кении

В понедельник, 16 октября, национальная сборная России на стадионе "Титаник Мардан" встречалась со сборной Кении.

Защитники "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Роман Евгеньев вышли в стартовом составе. Горшков был заменен на 83 минуте, Евгеньев провел на поле весь матч.

Также стоит отметить, что для Юрия Горшкова этот матч стал дебютным за национальную сборную России. Александр Солдатенков остался на скамейке запасных.

Встреча завершилась со счетом 2:2.