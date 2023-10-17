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Банк ДОМ.РФ: Продажи жилья в новостройках РФ в сентябре обновили рекорд

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осень 2023 года стала рекордной в плане продаж новостроек для граждан Российской Федерации. В целом ряде регионов был зафиксирован существенный рост спроса.

Фото: ДОМ.РФ

Согласно аналитике Банка ДОМ.РФ, на рынке новостроек по договорам долевого участия было заключено около 86 000 сделок. Показатель вдвое выше, чем в сентябре минувшего года, и на 14% больше, чем в августе 2023-го.

Эксперты отмечают, что этой осенью продажи новостроек приблизились к историческому максимуму. Также они вдвое превысили средний показатель за последние 3 года.

Самый большой рост отмечен в Иркутской области — в 1,6 раза. На второй позиции Удмуртия и Приморский край — в 1,4 раза. Третье место с ростом в 1,3 раза разделили Башкирия, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Воронежская области.

"Срок реализации всего объема непроданного жилья в стройке в сентябре опустился до 17 месяцев. Жилье в сентябре продавалось быстрее, чем в период высокого спроса в 2020–2021 годах. В октябре продажи могут снизиться, но в целом останутся на хорошем уровне. Адекватным уровнем, предполагающим реализацию 80% квартир на этапе стройки и 20% на эксплуатационной фазе по договорам купли-продажи, является 30 месяцев", — отметил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов.

Меньше всего продажи выросли в Чувашской Республике (+9%), Краснодарском крае (+9%), Тюменской и Нижегородской областях (+6%).

Гид потребителя

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