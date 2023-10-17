В музее Рязанова пройдет лекция, посвященная истории коммунальных квартир

В субботу, 21 октября, в 16:30, в Самарском музее им. Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится Лекция "коммунальный быт: история и истории" (16+). Лектор — историк, заместитель директора по развитию Анастасия Чекмасова.

"Семья Шустерман — родственники Э. А. Рязанова по линии матери, — получили в 1920-е годы комнату в коммунальной квартире № 1 по адресу ул. Фрунзе, 120. Сейчас пространство мемориальной комнаты — сердце музея. Феномен коммунальных квартир, сформировавшийся в современном виде после революции 1917 года в ходе "уплотнений" является ярким маркером советской эпохи. Быт коммуналок знаком многим по фильмам или детским воспоминаниям", — сообщают организаторы.

На лекции будет раскрыта история возникновения подобного жилья в XIX веке и изменение его роли в годы советской власти, отличие коммунальной квартиры от коммуны, а также правила жизни в коммуналке, которые были строго регламентированы жильцами.

С чего начиналась коммунальная квартира? Сколько в ней было звонков и счетчиков электроэнергии? Как готовили еду на общей кухне? Как топили помещения? Где возникали самые острые разногласия? Как проводили совместный досуг соседи по коммунальной квартире? На эти и другие вопросы самарцы получат ответ во время лекции.

Стоимость входного билета: 200 рублей. Продолжительность мероприятия - 1 час. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://vk.cc/crg470.