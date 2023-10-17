Жительница Сызрани забила до смерти арендодателя и получила семь лет колонии

В Сызранском городском суде Самарской области присяжные вынесли обвинительный вердикт 48-летней женщине, которую обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

5 ноября 2021 г. женщина пришла в квартиру, где раньше снимала комнату, чтобы забрать свои вещи. Она поссорилась с хозяином жилья и не менее девяти раз ударила 62-летнего инвалида головой об пол и металлические ножки вентилятора. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

В результате женщину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.