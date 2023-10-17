Жительница Сызрани забила до смерти арендодателя и получила семь лет колонии

В Сызранском городском суде Самарской области присяжные вынесли обвинительный вердикт 48-летней женщине, которую обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
5 ноября 2021 г. женщина пришла в квартиру, где раньше снимала комнату, чтобы забрать свои вещи. Она поссорилась с хозяином жилья и не менее девяти раз ударила 62-летнего инвалида головой об пол и металлические ножки вентилятора. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.
В результате женщину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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