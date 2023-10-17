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Власть и политика

На открытии Всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России" выступил Фарит Мухаметшин

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Фарит Мухаметшин выступил на открытии Всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России".

Фото: Пресс-служба сенатора

Сенатор отметил, что это очень актуальное и важное мероприятие, так как подготовка и привлечение талантливых выпускников вузов, в том числе из разных стран, а также перспективных инвесторов позволяет формировать более благоприятные условия для устойчивого развития страны.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин в формате видеоконференцсвязи выступил на открытии Всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России", который проходит в Самаре. Организаторами форума выступают Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева совместно с Российским обществом "Знание". В рамках форума проходит Фестиваль карьеры, на котором студенты могут получить консультации карьерного планирования и пообщаться с представителями ведущих региональных компаний из различных отраслей экономики, таких как: финансы, телекоммуникационные технологии, промышленность, фармацевтика и аэрокосмическая отрасль.

Центральной темой форума стала стратегическая инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна", одобренная в июле 2021 г. председателем Правительства России Михаилом Мишустиным для подготовки и вовлечения в национальную экономику страны перспективных специалистов.

Сенатор отметил, что "по уровню образования населения наш регион является лидером в Приволжском федеральном округе и на протяжении нескольких последних лет входит в десятку лучших среди субъектов Российской Федерации. Область вносит весомый вклад в укрепление технологического суверенитета страны, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин".

С 2019 г. в регионе успешно реализуется уникальный проект - научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Он был создан в рамках поручения президента России и благодаря инициативе нашего губернатора с целью достижения мирового лидерства России в научно-технологическом развитии.

Фарит Мухаметшин подчеркнул, что руководство региона уделяет пристальное внимание созданию благоприятных условий для развития образования и науки, активно проводя модернизацию инфраструктуры образования в связке школа - вуз - предприятие. "Здесь и поддержка вузов, молодых ученых и аспирантов, студентов и школьников в виде выделения грантов и стипендий за счет средств регионального бюджета", - отметил сенатор.

Сегодня в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в области реализуется поддержанный президентом РФ проект по созданию международного межвузовского кампуса. Планируется, что к 2030 г. в стране появятся 25 современных кампусов, в том числе и в Самаре.

Фарит Мухаметшин отметил, что с целью повышения международного профиля в стенах Самарского университета был создан Центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М.Примакова, а также официально открыт Зал ООН.

На открытии форума выступили ректор Самарского университета Владимир Богатырев, руководитель управления по развитию просветительской деятельности в ПФО общества "Знание" Дмитрий Травкин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, заместитель директора Института Китая и Современной Азии РАН по молодежной политике Юрий Кулинцев.

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