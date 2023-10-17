В Самаре отправили в колонию мужчину, пытавшегося подкупить сотрудника СИЗО

Кировский районный суд Самары рассмотрено уголовное дело о попытке подкупить сотрудника СИЗО. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. содержавшийся в изоляторе мужчина обратился к инспектору отдела режима и надзора и предложил за 17 тыс. руб. пронести на территорию учреждения телефон.

Сотрудник СИЗО сообщил об этом начальству. Позже при передаче денег, телефона, наушников и зарядки была задержана родственница арестованного.

Теперь пытавшийся дать взятку мужчина получил год лишения свободы в колонии общего режима.