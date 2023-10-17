В Самаре отправили в колонию мужчину, пытавшегося подкупить сотрудника СИЗО

Кировский районный суд Самары рассмотрено уголовное дело о попытке подкупить сотрудника СИЗО. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. содержавшийся в изоляторе мужчина обратился к инспектору отдела режима и надзора и предложил за 17 тыс. руб. пронести на территорию учреждения телефон.
Сотрудник СИЗО сообщил об этом начальству. Позже при передаче денег, телефона, наушников и зарядки была задержана родственница арестованного.
Теперь пытавшийся дать взятку мужчина получил год лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...