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Суды Происшествия

Самарчанка добилась компенсации за укус соседской собаки

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной присудил компенсацию жительнице областной столицы за укус собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее Ленинский районный суд отказал женщине в компенсации морального вреда за укус соседской собаки породы доберман. Судья посчитал, что факт укуса не доказан.

Однако областной суд решил иначе и посчитал спорный факт доказанным.

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