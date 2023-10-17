Самарчанка добилась компенсации за укус соседской собаки

Самарский областной присудил компенсацию жительнице областной столицы за укус собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее Ленинский районный суд отказал женщине в компенсации морального вреда за укус соседской собаки породы доберман. Судья посчитал, что факт укуса не доказан.
Однако областной суд решил иначе и посчитал спорный факт доказанным.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...