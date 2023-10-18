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Школьников, студентов Самарской области приглашают поучаствовать в чемпионатах России по игре "Что? Где? Когда?" Клиентоцентричность - один из основных принципов работы ОСФР по Самарской области В Самаре появится аллея памяти выдающихся врачей региона Самарцам предложили повлиять на развитие исторического центра города Возле самарских военкоматов установят видеокамеры

Общество

Школьников, студентов Самарской области приглашают поучаствовать в чемпионатах России по игре "Что? Где? Когда?"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 октября, стартует отборочный этап турнира, вошедшего в перечень интеллектуальных мероприятий "Знание.Игра" Российского общества "Знание". Участвовать в масштабном интеллектуальном состязании смогут игроки из 89 регионов России.

В рамках федерального проекта пройдут отдельные чемпионаты по интеллектуальным играм в трех категориях: "Что? Где? Когда?": школы и колледжи" - для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; "Что? Где? Когда?": университеты" - для студентов высших учебных заведений до 25 лет; "Что? Где? Когда?": открытые игры", где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию и сыграть в одну из отборочных игр.

27 октября состоится первая игра чемпионата для студентов вузов, которая даст старт формированию рейтинга команд внутри категории. Игрокам предстоит продемонстрировать знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие максимально широкий круг тем, включая историю России и ее достижения в области культуры, искусств и науки.

По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале. Предполагается участие в турнире порядка 500 тыс. эрудитов из 10 тыс. школ и колледжей и более чем 300 высших учебных заведений страны.

"Интеллектуальные игры - один из самых популярных и востребованных форматов просвещения среди молодежи. Например, в недавно прошедшем турнире "Лига Знаний: школы и колледжи" участвовало более 430 тыс. интеллектуалов из 5667 населенных пунктов со всей России. Сотрудничество с продюсерским центром "Игра-ТВ" - это следующий этап развития и масштабирования трека "Знание.Игра", а также входящих в него игровых просветительских форматов. За 50 лет своего существования игра "Что? Где? Когда?" смогла стать всеми известной и любимой, собрав вокруг себя сообщество настоящих знатоков. Уверен, что, объединив наши усилия, мы сможем привлечь к интеллектуальным играм еще больше энтузиастов, которые не только продемонстрируют свой острый ум и смекалку, но и найдут единомышленников, устремленных к победе", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Серии отборочных игр чемпионата организовываются Российским обществом "Знание" по лицензии продюсерского центра "Игра-ТВ". Любая команда сможет зарегистрироваться на чемпионат и начать играть в любой момент отборочного этапа. По итогам совокупности турниров, проводимых в рамках отборочного этапа, будет сформирован рейтинг команд - участниц каждого из чемпионатов. Параллельно с этим в российских регионах пройдут фестивали и турниры по игре "Что? Где? Когда?"  Отдельным этапом интеллектуальных чемпионатов станет онлайн-кубок "Знание.Игра", который соберет участников на очных площадках и позволит сильнейшим командам выйти на чемпионат России.

"Я очень рад началу большого сотрудничества. Для интеллектуальных игр важны все те человеческие качества, которые позволяют ему быть успешным в жизни: целеустремленность, навык работы в команде, а также умение не просто применять полученные твердые знания, но и думать. Уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа по расширению сообщества юных знатоков. И пусть на чемпионатах побеждают сильнейшие и умнейшие!" - прокомментировал магистр игры "Что? Где? Когда?", заместитель генерального директора продюсерского центра "Игра-ТВ" Андрей Козлов.

Финалы масштабного интеллектуального соревнования во всех категориях запланированы  на 2024 год. Финалисты будут определены как на основе рейтинга команд соответствующей категории, так и по результатам отдельных турниров, выводящих на чемпионат России, в том числе фестивалей "Что? Где? Когда?" в регионах и онлайн-кубка "Знание.Игра". Участниками федерального этапа в каждой из трех категорий станут 75 команд, 20 лучших по итогам онлайн-кубка "Знание.Игра" и 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра "Игра-ТВ".

Подробную информацию об интеллектуальных соревнованиях можно найти в сообществе "Знание.Игра" соцсети "ВКонтакте".

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Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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